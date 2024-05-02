Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил принять все возможные меры для сокращения сроков поступления оружия от международных партнеров на фронт и на защиту гражданской инфраструктуры.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры".

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Детали: Также сообщается, что глава государства заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Стороны обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

Кроме этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

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Что предшествовало: Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

В Белом доме заверили, что процесс поставки в Украину оборонной помощи будет происходить быстро.