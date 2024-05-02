115-я бригада рассказала, как защищала Очеретино от бешеного натиска россиян

115-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины рассказала, как, несмотря на превосходящие силы россиян, держала оборону Очеретино Донецкой области.

Источник: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что бригада заняла полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до поселка Керамик. Россияне ежедневно осуществляли по ее позициям от 20-30 ударов КАБами и от 60-90 артобстрелов, наносили удары "Градами", минометами и большим количеством FPV-дронов, делали сбросы с дронов, в том числе химического вещества.

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В результате несколько позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.

Дословно: "Тем не менее, все бойцы 115-й бригады ВСУ, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силами противника, которые превышали наши силы в 10-15 раз, защищая каждый метр украинской земли, тем самым они предоставили возможность, удерживая врага, закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окраинам населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино".

Детали: По информации "Украинской правды", на замену 115-й пришла 100-я механизированная бригада.

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Как сообщает 115-я ОМБр, ее бойцы ежедневно уничтожали огромное количество живой силы противника, но тот бросал на штурм все новые силы, изменив тактику штурмовых действий: если раньше он применял штурмовые группы до 5 военнослужащих, то теперь в одной штурмовой группе использовал до 15 военных, и такие группы шли по двум или трем направлениям.

В ходе наступления на Очеретинском направлении российские войска провели ротацию трех бригад. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.

Дословно: "Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ.

Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону".

Детали: В бригаде объяснили, что сейчас по этим событиям работает комиссия и ведется служебное расследование, после завершения которого будет предоставлен подробный комментарий.