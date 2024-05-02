Возле Часового Яра продолжается большая борьба за контроль логистических маршрутов – "Хортица"

Враг продолжает штурмовать Часов Яр в Донецкой области и окружающие населенные пункты, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У врага успехов нет. Враг продолжает уже которую неделю штурмовать город. Ситуация контролируемая. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты и авиацией, и артиллерией. Оккупанты всевозможными способами пытаются заполучить эти господствующие высоты, на которых находится Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск".

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Детали: Спикер отметил, что российские оккупанты не считают своих потерь ни в личном составе, ни в технике в попытках штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты. Также, добавил Волошин, враг пытается для захвата города обойти флангами через Богдановку и Ивановское, активно штурмуя эти населенные пункты.

По его словам, захватчики проводят очень много "мясных" штурмов. Днем это мобильные огневые группы на гольфкарах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах. При этом тактического успеха в этих населенных пунктах враг не имеет, отметил Волошин.

С целью захвата населенного пункта Часов Яр и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации враг пытается выйти на рубеж Северский Донец - Донбасс.

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В то же время, по словам представителя ОСГВ "Хортица", информация о том, что россияне прорвались к каналу Северский Донец - Донбасс, не соответствует действительности.

"Все, что сейчас комментируют некоторые аналитики и эксперты, что враг прорвался к каналу, не соответствует действительности. Врага там на утро не было. Штурмы он там может и проводил, но его там не было", - заявил офицер.

По словам Волошина, сейчас идет большая борьба за контроль именно логистических маршрутов.

"И российские оккупанты методом выжженной земли пытаются уничтожать наши все и взводные, и опорные пункты, и сам город Часов Яр, чтобы нашим защитникам не было где обороняться. Вторая линия обороны укреплена. Силы обороны готовы к борьбе с врагом", - сказал спикер.

По информации Волошина, 1 мая на город Часов Яр было осуществлено четыре вражеских штурма, на утро четверга - только один. В целом больше всего штурмов враг проводил от 10 до 15 за сутки на часовояровском направлении возле Белогоровки, где оккупанты заводят дополнительный личный состав, завершают перегруппировку.