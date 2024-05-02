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Шпионил за аэродромами в Донецкой области: СБУ задержала информатора "вагнеровцев"

Анастасия ПроцЧетверг, 2 мая 2024, 11:18
Шпионил за аэродромами в Донецкой области: СБУ задержала информатора вагнеровцев
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который передавал "вагнеровцам" информацию о расположении личного состава и техники ВСУ в Краматорском районе.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "В ходе контрдиверсионных мероприятий задержан вражеский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе.

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Такое задание он получил от боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которая сейчас входит в состав регулярных войск страны-агрессора".

Детали: По данным следствия, осенью 2023 года житель одного из сел Донецкой области согласился работать на оккупантов. Они дистанционно вышли на него через бывшую жену злоумышленника, которая сейчас живет в России.

Мужчина сообщал ей о дислокации личного состава и размещении техники ВСУ на территории Краматорска и его окрестностей. Кроме того, указывал местность, над которой видел пролеты боевой авиации.  

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Также по указанию "вагнеровцев" злоумышленник должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ. Эту информацию россияне планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях.

Указано, что для сбора разведданных мужчина пешком обходил местность и скрыто фотографировал территорию. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: СБУДонецкая областьколлаборанты
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