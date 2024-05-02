Врагу удалось закрепиться в Очеретино, ВСУ пытаются выбить – "Хортица"
Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Покровском районе, однако часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем украинских воинов, бои продолжаются.
Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Относительно Очеретино. Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ".
Детали: Спикер подчеркнул, что со стороны украинских сил принимаются все меры по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращения под контроль Очеретино.
С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва.
В целом, как отметили в ОГСВ "Хортица" наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.
Волошин напомнил, что противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и пытается развить наступление западнее от Авдеевки и Марьинки, хочет пробиться к Покровску и Курахово.
Прямая речь: "На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, что восстановили свою боеспособность".
Что предшествовало: Аналитики DeepState сообщали, что 16 апреля враг продвинулся в Очеретино.
27 апреля в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта.