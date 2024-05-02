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Генштаб: За прошедшие сутки на фронте 106 столкновений, из них 31 – на Авдеевском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 2 мая 2024, 19:55
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте 106 столкновений, из них 31 – на Авдеевском направлении
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 106 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 мая

Детали: На Купянском направлении наши воины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Сеньковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 атак в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отразили 31 атаку в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 артиллерийской системе и 1 зенитно-ракетному комплексу противника".

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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