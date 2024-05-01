Россияне давят на Авдеевском и Бахмутском направлениях, за сутки здесь было 66 боестолкновений − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения, горячее всего было на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Великая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Из артиллерии оккупанты обстреливали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении отбили 21 атаку, осуществленную россиянами в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где россияне 18 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 5 раз атаковали позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за минувшие сутки совершили 2 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 2 разведывательных БпЛА захватчиков.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.