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На поле боя зафиксировали сотню столкновений, на Авдеевском направлении 33 атаки – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 1 мая 2024, 19:14
На поле боя зафиксировали сотню столкновений, на Авдеевском направлении 33 атаки – Генштаб
Иллюстративное фото - 38 отдельная бригада морской пехоты

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 100 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 1 мая

Детали: На Купянском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отразили 9 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался рубежей

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника".

Темы: Генштаббоевые действия
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