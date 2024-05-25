Воздушные силы: Зафиксированы пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками РФ
Суббота, 25 мая 2024, 23:58
С российского аэродрома "Оленья" вылетели 5 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, впоследствии стало известно о вероятных пусках крылатых ракет бомбардировщиками.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксирован ориентировочно вылет 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья"".
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Детали: Впоследствии появилось уточнение, что зафиксирован вылет ориентировочно 5-ти бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".
Обновлено: В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.