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Воздушные силы: Зафиксированы пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 23:58
Воздушные силы: Зафиксированы пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками РФ
Ту-22м3, фото tupolev.ru

С российского аэродрома "Оленья" вылетели 5 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, впоследствии стало известно о вероятных пусках крылатых ракет бомбардировщиками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован ориентировочно вылет 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья"".

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Детали: Впоследствии появилось уточнение, что зафиксирован вылет ориентировочно 5-ти бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".

Обновлено: В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвойна
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