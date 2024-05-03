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В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины − МИД

Ирина Балачук, Иванна КостинаПятница, 3 мая 2024, 09:55
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины − МИД
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Фото из Facebook

В Чехии не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky

Прямая речь Липавского: "Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга".

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Детали: Сообщается, что сейчас в Чехии находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной в Украине. Но возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения.

Прямая речь эксперта по международному праву с юридического факультета Карлова университета Веры Гонусковой: "Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что оно так решило".

Теоретический выход она видит в том, что Украина направляет повестку, а за рубежом лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.

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Еще одним путем может быть ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегла украинская власть.

Прямая речь представителя Управления внешней полиции Йозефа Урбана: "Каждый украинец, который имеет у нас временную защиту, обязан подтвердить это действительным проездным документом, где он имеет временную защиту. Если он этого не сделает, ему грозит штраф до пяти тысяч крон и возможность административного производства с целью депортации".

Детали: В то же время издание напоминает, что срок действия паспорта − 10 лет, поэтому ожидать массового возвращения украинцев на родину в ближайшем будущем не стоит.

Предыстория:

  • Польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.
  • В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.

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Темы: Чехияуклонисты
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