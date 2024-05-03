Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Оккупанты утром ударили по Курахово: убили двух человек

Ирина БалачукПятница, 3 мая 2024, 10:44
Оккупанты утром ударили по Курахово: убили двух человек
ФОТО ИЗ FACEBOOK РОМАНА ПАДУНА

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов города Курахово Донецкой области.

Источник: глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун в Facebook

Прямая речь Падуна: "Сегодня рано утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами.

Реклама:

В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли".

 
Фото Из Facebook РОмана Падуна

Детали: По его словам, били оккупанты по Курахово и вечером 2 мая − повредили электрические сети. Часть города остается без электроснабжения.

Также в четверг захватчики повредили электросети в с. Гановка − без света остались жители Успеновского старостинского округа. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки совершили 50 атак − Генштаб
Скибицкий: Вероятно, потеря Часового Яра – это лишь вопрос времени
Россияне 2 мая убили одного человека в Харьковской области и двоих в Донецкой области
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: