Оккупанты утром ударили по Курахово: убили двух человек
Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов города Курахово Донецкой области.
Источник: глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун в Facebook
Прямая речь Падуна: "Сегодня рано утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами.
В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли".
Детали: По его словам, били оккупанты по Курахово и вечером 2 мая − повредили электрические сети. Часть города остается без электроснабжения.
Также в четверг захватчики повредили электросети в с. Гановка − без света остались жители Успеновского старостинского округа. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Предыстория:
- 2 мая оккупанты убили 2 людей в селе Мемрик Новогродовской общины на Донетчине, в частности, среди погибших 12-летний ребенок.