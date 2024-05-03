Оккупанты утром ударили по Курахово: убили двух человек

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов города Курахово Донецкой области.

Источник: глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун в Facebook

Прямая речь Падуна: "Сегодня рано утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами.

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В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли".

Фото Из Facebook РОмана Падуна

Детали: По его словам, били оккупанты по Курахово и вечером 2 мая − повредили электрические сети. Часть города остается без электроснабжения.

Также в четверг захватчики повредили электросети в с. Гановка − без света остались жители Успеновского старостинского округа. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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