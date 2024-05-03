СМИ: США считают маловероятным обвал обороны Украины в ближайшее время

Последняя конфиденциальная оценка американских военных свидетельствует, что российские силы продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, но разгром украинских сил считается маловероятным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The New York Times, который основывается на показаниях более десятка должностных лиц из США и Европы

Детали: Оценка, которую NYT пересказал американский чиновник, свидетельствует, что Россия будет продолжать "получать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая", которое для Москвы имеет символическое значение.

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Однако, по словам чиновника, вывод анализа военных США заключается в том, что "украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

Другие собеседники NYT не верят, что Россия имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая: "Это потребовало бы значительного наращивания сил, чего американские чиновники не видят".

Но стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников Украина сможет в лучшем случае летом, а в худшем – до конца года, говорится в материале.

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Накануне директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сказала, что Россия будет прибегать к агрессивной тактике ведения войны в Украине ввиду того, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.