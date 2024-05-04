Россияне запускали группу беспилотников из Белгородской области

В ночь на субботу российские военные запускали группу вражеских БПЛА из Белгородской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации украинских военных беспилотники движутся на юго-запад.

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Дополнено: В 1:04 стало известно, что часть "Шахедов" продолжает движение в южном направлении курсом на Днепропетровщину.

1.10 воздушники сообщили, что беспилотники следуют в направлении Павлограда.

Около 2.00 угроза прошла.