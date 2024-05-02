Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Дуда: Председательство Польши в ЕС сосредоточится на восстановлении и евроинтеграции Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 00:42
Дуда: Председательство Польши в ЕС сосредоточится на восстановлении и евроинтеграции Украины
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

По словам президента Польши Анджея Дуды, польское председательство в Совете ЕС в первой половине 2025 года должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов Евросоюза с США, евроинтеграции Украины и Молдовы.

Источник: Дуда в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС, цитирует Укринформ

Детали: Дуда подчеркнул, что приоритетами Польши во время председательства в Евросоюзе должны быть сотрудничество между ЕС и США, поддержка процесса евроинтеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также энергетическая трансформация и охрана климата.

Реклама:

Президент Польши отметил, что во время председательства в Совете ЕС Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз - США и Евросоюз - Украина, который будет посвящен вопросам восстановления Украины и принятия ее в евросообщество.

Дуда выразил уверенность, что благодаря, в частности усилиям и помощи его страны, Украина сможет защитить суверенитет и независимость и в будущем будет надежным партнером Польши.

Что предшествовало: Дуда в своем обращении к 20-й годовщине вступления страны в ЕС сосредоточился на позитивах, которые Польше дало членство, но включил в него и критические ремарки накануне европейских выборов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Во вторник по случаю 20-летия членства в ЕС Эстонии и еще девяти государств у штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги этих стран.

1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".

Темы: ДудаПольшаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Дуда
Президент Литвы похвалил Дуду за влияние на Трампа по Украине
Дуда встретился в Нью-Йорке с Трампом
Должны сделать все возможное, чтобы Украина вернула все территории − Дуда
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: