Дуда: Председательство Польши в ЕС сосредоточится на восстановлении и евроинтеграции Украины

По словам президента Польши Анджея Дуды, польское председательство в Совете ЕС в первой половине 2025 года должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов Евросоюза с США, евроинтеграции Украины и Молдовы.

Источник: Дуда в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС, цитирует Укринформ

Детали: Дуда подчеркнул, что приоритетами Польши во время председательства в Евросоюзе должны быть сотрудничество между ЕС и США, поддержка процесса евроинтеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также энергетическая трансформация и охрана климата.

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Президент Польши отметил, что во время председательства в Совете ЕС Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз - США и Евросоюз - Украина, который будет посвящен вопросам восстановления Украины и принятия ее в евросообщество.

Дуда выразил уверенность, что благодаря, в частности усилиям и помощи его страны, Украина сможет защитить суверенитет и независимость и в будущем будет надежным партнером Польши.

Что предшествовало: Дуда в своем обращении к 20-й годовщине вступления страны в ЕС сосредоточился на позитивах, которые Польше дало членство, но включил в него и критические ремарки накануне европейских выборов.

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Напомним: Во вторник по случаю 20-летия членства в ЕС Эстонии и еще девяти государств у штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги этих стран.

1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".