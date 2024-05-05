Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией "Шахедов"
Воскресенье, 5 мая 2024, 07:00
В ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами", 23 из которых уничтожила украинская ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ, командующий Воздушных сил Николай Олещук
Детали: В сообщении отмечается, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed".
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Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.
Олещук добавил, что вражеские БпЛА были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.