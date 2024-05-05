Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией "Шахедов"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 07:00
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами", 23 из которых уничтожила украинская ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ, командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: В сообщении отмечается, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed".

Реклама:

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

Олещук добавил, что вражеские БпЛА были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Темы: Шахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Малюська: Камеры переполнены, можно было бы мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Израиль нанес удар по городу Рафах

видеоВ Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ

Евровидение-2024: стало известно, с кем Украина будет соревноваться в финале

видеоВ Броварах мужчина угрожал оружием полицейским, его задержали

В Пентагоне заявили о блокировании доступа к Starlink для россиян в Украине

Все новости...
Шахед
Россияне атаковали Днепр "Шахедами": есть повреждения, возникли пожары
Россияне запускали по Украине "Шахеды"
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
10:59
В Южной Корее создадут министерство, которое будет работать над повышением рождаемости
10:56
Действия ограничений электроэнергии для промышленности увеличили вдвое: как долго продлятся
10:50
Правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба в Минобороны
10:31
Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии
10:28
Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается
10:27
В прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Харькову в ночь на 10 мая
10:14
Как связаны психоз и недостаток сна в детстве? Объясняют ученые
10:09
От блэкаутов зимой Украину может спасти распределенная генерация: как это работает
10:06
Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая
10:01
OpenAI на следующей неделе планирует представить поисковик на основе ИИ - Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: