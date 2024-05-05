Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией "Шахедов"

В ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами", 23 из которых уничтожила украинская ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ, командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: В сообщении отмечается, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed".

Реклама:

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

Олещук добавил, что вражеские БпЛА были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.