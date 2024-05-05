Удар россиян по частному сектору Харькова - пострадали 5 человек, среди них ребенок
Воскресенье, 5 мая 2024, 08:42
Ночью на 5 мая враг ударил БПЛА по частному сектору города Харькова, пострадали 5 человек.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Ночью враг цинично ударил БПЛА по частному сектору города Харькова. От взрыва пострадали жилые дома и другие надворные застройки.
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По двум адресам произошли пожары.
Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м".
Детали: По данным спасателей в результате обстрела пострадали 5 человек, из них один ребенок.
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