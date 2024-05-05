Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Удар россиян по частному сектору Харькова - пострадали 5 человек, среди них ребенок

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 08:42
Удар россиян по частному сектору Харькова - пострадали 5 человек, среди них ребенок
все фото: гсчс

Ночью на 5 мая враг ударил БПЛА по частному сектору города Харькова, пострадали 5 человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Ночью враг цинично ударил БПЛА по частному сектору города Харькова. От взрыва пострадали жилые дома и другие надворные застройки.

Реклама:

По двум адресам произошли пожары.

Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м".

Детали: По данным спасателей в результате обстрела пострадали 5 человек, из них один ребенок.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: ХарьковобстрелГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Харьков
В Харькове снова была слышна серия взрывов – СМИ
В Харькове прогремели взрывы, в результате атаки "Шахеда" возникли пожары
Россияне снова ударили по Харькову
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: