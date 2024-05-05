Россияне атаковали Сумскую область НАР, FPV-дронами, сбрасывали мины – более 200 взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 41 обстрел Сумской области, атаковали неуправляемыми ракетами (НАР), FPV-дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 214 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Эсманьской громаде враг бил из минометов и ствольной артиллерии, 25 взрывов.

По Юнаковской громаде совершил обстрелы из артиллерии, минометов и РСЗО, 27 взрывов.

Шалыгинскую общину обстреливал из РСЗО и ствольной артиллерии, 15 взрывов. Также россияне сбросили на громаду 3 мины.

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В Краснопольской громаде зафиксировали вражеские обстрелы из минометов и атаку FPV-дронов. В общем - 22 взрыва.

В Великописаревской громаде были обстрелы из гранатометов, артиллерии, минометов, 43 взрыва. Кроме того, оккупанты с вертолета запустили по этой громаде НАР, еще 4 взрыва.

По Миропольской общине враг ударил из минометов, 3 взрыва.

Зноб-Новгородскую громаду захватчики атаковали ствольной артиллерией, 8 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксировали атаку FPV-дронов и обстрел из ствольной артиллерии, 11 взрывов.

В Хотинской громаде был обстрел из миномета, 3 взрыва.

Николаевскую громаду атаковал FPV-дрон, 1 взрыв.

По Белопольской общине россияне ударили из ствольной артиллерии и совершили атаку FPV-дроном, 5 взрывов.

По Дружбовской громаде враг бил из РСЗО, 21 взрыв.

На Новослободскую громаду россияне сбросили 9 мин.