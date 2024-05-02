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ГБР разоблачило еще одну схему выезда за границу: подозревается инспектор пограничной службы

Анастасия ПроцЧетверг, 2 мая 2024, 13:15
ГБР разоблачило еще одну схему выезда за границу: подозревается инспектор пограничной службы
фото: ГБР

Работники ГБР, СБУ и УВБ Госпогранслужбы разоблачили инспектора пограничной службы в Одесской области, который вместе с сообщником продавал военнообязанным мужчинам специальные карточки, которые позволяли проезд транзитной зоной автодороги "Одесса - Рени".

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что сообщник подыскивал желающих незаконно выехать за границу, а сам пограничник продавал "клиентам" за 1 тыс. долларов специальные карточки, которые позволяли проезд транзитной зоной автодороги "Одесса - Рени". В транзитной зоне рядом с границей мужчины бросали свои авто и убегали из Украины.

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фото: ГБР

В конце апреля 2024 года правоохранители задержали пограничника. У его сообщника нашли десяток транзитных карточек для организации пересечения очередной группы уклонистов.

 
фото: ГБР

Сейчас пограничнику сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения лет.

Темы: Одесская областьуклонистыПограничная служба
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