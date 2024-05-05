Чехия и Эстония подтвердили, что не придут на "инаугурацию" Путина

Министры иностранных дел Чехии и Эстонии подтвердили, что представители их стран не будут посещать так называемую "инаугурацию" российского правителя Владимира Путина 7 мая.

Источник: глава МИД Чехии Ян Липавский в офире телеканала Nova, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии местным СМИ, в частности ERR, пишет "Европейская правда"

Детали: Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в воскресенье объявил, что правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку, и на инаугурации Путина во вторник чешского представителя не будет.

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"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на инаугурации российского президента во вторник", – пояснил Липавский.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии местным СМИ также подтвердил отсутствие эстонского представителя на путинском спектакле 7 мая.

"Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения с государством-агрессором, и мы решили не посещать церемонию инаугурации Путина", – заявил Тсахкна, добавив, что Таллинн "считает немыслимым участие в церемониях, которые увековечивают его правление".

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По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, о намерениях игнорировать инаугурацию заявили также Великобритания, Латвия, Литва и Канада. Европейский Союз пока не сделал официального заявления по этому вопросу.

Так называемые президентские выборы в России, которые европейские страны не признали демократическими и справедливыми, состоялись 15-17 марта и завершились победой Владимара Путина. Ему нарисовали рекордные 88% поддержки.

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