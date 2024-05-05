В Израиле заблокировали "Аль-Джазиру" и изъяли оборудование из-за "вреда нацбезопасности"

В Израиле катарский телеканал "Аль-Джазира" (Al Jazeera) прекратил вещание, а полиция изъяла его оборудование в Иерусалиме после решения правительства о временном закрытии канала на основании того, что он нанес ущерб национальной безопасности.

Источник: The Times of Israel

Детали: В воскресенье днем полиция изъяла вещательное оборудование "Аль-Джазиры" из ее офиса в Иерусалиме.

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Ранее в воскресенье правительство единогласно проголосовало за то, чтобы уполномочить министра связи Шломо Кархи закрыть "Аль-Джазиру" на 45-дневный период, в соответствии с законом, принятым Кнессетом в апреле, позволяющим временное закрытие иностранных СМИ, которые, как считается, наносят ущерб национальной безопасности.

Сразу после решения кабинета министров Кархи подписал четыре приказа, обязывающих израильских телевизионных провайдеров прекратить трансляцию телеканала "Аль-Джазира", а также распоряжение закрыть два офиса сети в Израиле, оба в Иерусалиме, конфисковать вещательное оборудование канала, включая мобильные телефоны, и заблокировать доступ к веб-сайту "Аль-Джазира" в Израиле.

"Журналисты "Аль-Джазиры" нанесли ущерб израильской безопасности и подстрекали против солдат ЦАХАЛа", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в совместном пресс-релизе, опубликованном вместе с офисом Кархи после решения правительства.

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И Нетаньяху, и Кархи утверждали, что "Аль-Джазира" нанесла ущерб национальной безопасности Израиля, но правительство не обнародовало доказательств этого утверждения, отмечает The Times of Israel.

Глава Al Jazeera в Израиле и на палестинских территориях Валид Омари в комментарии Reuters назвал решение правительства "опасным" и мотивированным политическими, а не профессиональными соображениями, добавив, что юридическая команда телеканала готовит ответ.

Канал в своем заявлении осудил решение правительства Израиля как "преступный" шаг.

Ассоциация иностранной прессы, которая представляет иностранные СМИ в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в Газе, также осудила решение о прекращении деятельности информационной сети "Аль-Джазира" в Израиле, заявив, что Израиль присоединился к "сомнительному клубу авторитарных правительств", запретив канал.

Временный закон, принятый в апреле, позволяет закрывать иностранные медиа-сети на 45-дневный период, который затем может быть продлен. Сам закон был принят как временный и потеряет силу 31 июля или раньше, если правительство отменит объявление чрезвычайной ситуации.