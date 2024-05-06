Россияне вывозят на лом остатки Авдеевского коксохима – сопротивление

По данным национального сопротивления, из захваченной Авдеевки россияне начали вывозить остатки уничтоженного ими коксохимического завода.

Источник: ЦНС

Дословно: "Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина".

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"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет".