Россияне вывозят на лом остатки Авдеевского коксохима – сопротивление
Понедельник, 6 мая 2024, 03:10
По данным национального сопротивления, из захваченной Авдеевки россияне начали вывозить остатки уничтоженного ими коксохимического завода.
Источник: ЦНС
Дословно: "Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина".
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"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет".