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Россияне вывозят на лом остатки Авдеевского коксохима – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 03:10
Россияне вывозят на лом остатки Авдеевского коксохима – сопротивление
уничтоженный россиянами коксохим в Авдеевке, фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, из захваченной Авдеевки россияне начали вывозить остатки уничтоженного ими коксохимического завода.

Источник: ЦНС

Дословно: "Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина".

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"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет".

Темы: АвдеевкавойнаРосcия
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