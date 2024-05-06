В центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка

Утром 6 мая в центре Чернигова произошел взрыв в помещении одного из банков, в результате чего возник пожар и было повреждено здание.

Источник: полиция Черниговской области в Telegram

Дословно: "Сегодня около 4-х утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших людей нет".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, на место прибыло руководство полиции в области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Обновлено. В ГСЧС уточнили, что в результате взрыва произошло разрушение конструкций здания с последующим горением на площади 140 квадратных метров. Также были повреждены 3 припаркованных рядом автомобиля.

ВИДЕО ДНЯ

Спасатели сообщили, что им понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар и начать разбор разрушенных конструкций помещения.