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Потери России превысили 475 тысяч в живой силе

Ирина БалачукПонедельник, 6 мая 2024, 07:52
Потери России превысили 475 тысяч в живой силе
Фото из Telegram Владимира Зеленского

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − за минувшие сутки отминусовали 1 040 захватчиков, 34 ББМ и 38 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 475 300 (+1 040) человек,
  • танков − 7 380 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 213 (+34) ед,
  • артиллерийских систем − 12 250 (+38) ед,
  • РСЗО − 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО − 791 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 683 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 2 148 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 477 (+59) ед,
  • специальной техники − 2 008 (+6) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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