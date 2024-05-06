Потери России превысили 475 тысяч в живой силе
Понедельник, 6 мая 2024, 07:52
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − за минувшие сутки отминусовали 1 040 захватчиков, 34 ББМ и 38 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 475 300 (+1 040) человек,
- танков − 7 380 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 14 213 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 12 250 (+38) ед,
- РСЗО − 1 057 (+0) ед,
- средств ПВО − 791 (+1) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 683 (+47) ед,
- крылатых ракет − 2 148 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 477 (+59) ед,
- специальной техники − 2 008 (+6) ед.
Данные уточняются.