Вице-премьер Венгрии: Будапешт не позволит "отправить на смерть" украинских мужчин-беженцев

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что официальный Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на atv.hu

Детали: Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины в "полной безопасности и получает всю помощь".

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"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по словам украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - сказал заместитель премьер-министра Венгрии.

Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – сказал вице-премьер Венгрии.

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Предыстория:

23 апреля Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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