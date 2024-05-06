Вице-премьер Венгрии: Будапешт не позволит "отправить на смерть" украинских мужчин-беженцев
Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что официальный Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на atv.hu
Детали: Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины в "полной безопасности и получает всю помощь".
"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по словам украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - сказал заместитель премьер-министра Венгрии.
Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.
"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – сказал вице-премьер Венгрии.
Предыстория:
- 23 апреля Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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