Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму
Понедельник, 6 мая 2024, 15:43
Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки с места удара украинской разведки по скоростному российскому катеру во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 мая.
Источник: проект Радио Свобода "Схемы"
Детали: Сообщается, что журналисты установили точную локацию и опубликовали снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, где был пришвартован российский катер.
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Предыстория:
- Впоследствии ГУР подтвердило спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой в ночь на 6 мая был уничтожен вражеский скоростной катер.
- 6 мая источник "Украинской правды" сообщил, что разведчики поразили морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма.
- С помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".