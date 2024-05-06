Появились спутниковые снимки с места удара ГУР по скоростному катеру РФ в Крыму

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки с места удара украинской разведки по скоростному российскому катеру во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 мая.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

фото: "Схемы"

Детали: Сообщается, что журналисты установили точную локацию и опубликовали снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, где был пришвартован российский катер.

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