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ВСУ за сутки отминусовали 1 160 российских оккупантов и 25 танков

Ирина БалачукВторник, 7 мая 2024, 07:45
ВСУ за сутки отминусовали 1 160 российских оккупантов и 25 танков
Фото из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи оккупантов, сожгли 37 артсистем, 25 танков и 14 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 476 460 (+1 160) человек,
  • танков − 7 405 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 227 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 12 287 (+37) ед,
  • РСЗО − 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО − 792 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 717 (+34) ед,
  • крылатых ракет − 2 149 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 509 (+32) ед,
  • специальной техники − 2 017 (+9) ед.

Данные уточняются. 

Темы: Росcияпотери в войне
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