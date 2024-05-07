ВСУ за сутки отминусовали 1 160 российских оккупантов и 25 танков

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи оккупантов, сожгли 37 артсистем, 25 танков и 14 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 476 460 (+1 160) человек,

танков − 7 405 (+25) ед,

боевых бронированных машин − 14 227 (+14) ед,

артиллерийских систем − 12 287 (+37) ед,

РСЗО − 1 057 (+0) ед,

средств ПВО − 792 (+1) ед,

самолетов − 349 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 717 (+34) ед,

крылатых ракет − 2 149 (+1) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 16 509 (+32) ед,

специальной техники − 2 017 (+9) ед.

Данные уточняются.