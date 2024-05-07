Оккупанты ударили КАБами по Боровой: ранили 2 взрослых и ребенка

Последствия российских ударов по Харьковщине. Фото иллюстративное из Telegram Олега Синегубова

Двое взрослых и ребенок получили ранения в результате российских ударов КАБАми по жилым домам в поселке Боровая на Харьковщине вечером 6 мая.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Харьковской области в Telegram

Прямая речь Синегубова: "22:20 с. Боровая, Изюмского района. В результате обстрела КАБ по частным домам травмированы 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина".

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Детали: В ГСЧС уточнили, что оккупанты попали в частный дом, повреждения получил и соседнее жилье. Кроме 3 раненых, еще у одного человека обнаружили острую реакцию на стресс.

В с. Близнюки Лозовского района в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на территории частного домовладения погиб 55-летний мужчина.

Всего за минувшие сутки россияне из артиллерии и минометов обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины. Н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая подверглись авиаударам оккупантов.

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В результате обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, повреждены кафе, хозяйственные постройки, техника.