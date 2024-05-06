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РФ впервые ударила по Харьковщине переделанным ФАБом: уничтожили целую улицу

Алена МазуренкоПонедельник, 6 мая 2024, 11:43
РФ впервые ударила по Харьковщине переделанным ФАБом: уничтожили целую улицу
фото: Болвинов в Facebook

Российские оккупанты впервые ударили переоборудованными ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу.

Источник: следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны.

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В этом приграничном селе в Купянском районе осталось не более сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета".

Детали: По словам Болвинова, вооружение такой мощности использовали впервые: "Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара".

 
 
 

Темы: Харьковская областьобстрелРосcиявойна
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