Оккупанты ударили КАБами по Золочеву: много разрушений, ранена женщина
Ночью 6 мая российские войска атаковали управляемыми авиабомбами поселок Золочев Харьковской области − ранили женщину, повредили много объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "6 мая 02:30 пгт Золочев Богодуховский район (− удар КАБами, − ред.). Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузию получила 59-летняя женщина".
Детали: Кроме того, российские КАБы повредили здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, здание детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд и, по предварительным данным, 10 частных домов.
За минувшие сутки россияне убили 1 и ранили по меньшей мере 19 мирных жителей Харьковщины.