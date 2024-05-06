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Оккупанты ударили КАБами по Золочеву: много разрушений, ранена женщина

Ирина БалачукПонедельник, 6 мая 2024, 09:12
Оккупанты ударили КАБами по Золочеву: много разрушений, ранена женщина
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Ночью 6 мая российские войска атаковали управляемыми авиабомбами поселок Золочев Харьковской области − ранили женщину, повредили много объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "6 мая 02:30 пгт Золочев Богодуховский район (− удар КАБами, − ред.). Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузию получила 59-летняя женщина". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Детали: Кроме того, российские КАБы повредили здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, здание детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд и, по предварительным данным, 10 частных домов. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

За минувшие сутки россияне убили 1 и ранили по меньшей мере 19 мирных жителей Харьковщины. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Темы: Харьковская областьвойна
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