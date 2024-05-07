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Несколько десятков депутатов Европарламента просят забрать статус кандидата у Грузии

Кристина БондареваВторник, 7 мая 2024, 13:50
Несколько десятков депутатов Европарламента просят забрать статус кандидата у Грузии
Фото: Getty Images

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA

Детали: По мнению депутатов Европарламента, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об "иноагентах" вышли за пределы дозволенного.

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"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", - отметили евродепутаты.

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте обретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.

"Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и руководящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", – сказано в заявлении парламентариев.

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Во-вторых, депутаты считают, что необходимо пересмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

Также парламентарии хотят, чтобы промежуточная оценка прогресса Грузии по выполнению девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, была проведена немедленно.

Авторами заявления являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.

Недавно гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако пора изменить ситуацию все еще есть.

После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах" в Европарламенте призвали лишить Грузию  статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Темы: ГрузияЕвропаЕС
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