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Bloomberg: ЕС планирует ограничения в отношении 11 кораблей, которые использует Россия

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 7 мая 2024, 15:51
Bloomberg: ЕС планирует ограничения в отношении 11 кораблей, которые использует Россия
Фото: Getty Images

Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, которые способствуют способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: Если предложенные меры одобрят государства-члены, то для кораблей будет закрыт доступ к портам ЕС и якорным зонам, а также усложнится логистика для эксплуатации этих судов.

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Среди судов, которые попадут под санкции, четыре топливных танкера, два танкера для нефти, два газохранилища, которые используют в проекте ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного газа на полуострове Камчатка, и грузовое судно.

Одним из судов является танкер под названием Andromeda Star, потерпевший крушение во время пребывания в Балтийском море, и у которого обнаружили недействительную европейскую страховку.

Эти предложения являются частью усилий ЕС по прекращению способности РФ обходить ограничение цены на российскую нефть посредством использования "теневого флота".

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Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, запрет будет касаться страхования и технической помощи. Европейским провайдерам также будет запрещена перегрузка товаров с судна на судно.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м для ЕС, Еврокомиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Санкции ЕС должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами, и предложение может измениться до того, как окончательно его утвердят.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения  14-го пакета санкций против России, содержащий, в частности, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.

Темы: РосcиясанкцииЕС
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