Bloomberg: ЄС планує обмеження щодо 11 кораблів, які використовує Росія

Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: Якщо запропоновані заходи схвалять держави-члени, то для кораблів буде закритий доступ до портів ЄС і якірних зон, а також ускладниться логістика для експлуатації цих суден.

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Серед суден, які потраплять під санкції, чотири паливні танкери, два танкери для нафти, два газосховища, які використовують в проєкті ПАТ "Новатек" з перевалки зрідженого газу на півострові Камчатка, і вантажне судно.

Одним з суден є танкер під назвою Andromeda Star, який зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі, та у якого виявили недійсну європейську страховку.

Ці пропозиції є частиною зусиль ЄС для припинення здатності РФ обходити обмеження ціни на російську нафту за допомогою використання "тіньового флоту".

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Згідно з проєктом, з яким ознайомилося агентство, заборона стосуватиметься страхування та технічної допомоги. Європейським провайдерам також буде заборонено здійснювати перевантаження товарів з судна на судно.

У рамках того самого пакету санкцій, який стане 14-м для ЄС, Єврокомісія також запропонувала націлитись на кілька проєктів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Санкції ЄС повинні бути схвалені одноголосно 27 державами-членами, і пропозиція може змінитися до того, як його остаточно затвердять.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.