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Франция обвинила Россию в запугивании после вызова своего посла

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 7 мая 2024, 18:05
Франция обвинила Россию в запугивании после вызова своего посла
Фото: Getty Images

Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику запугивания" через дипломатические каналы.

Источник: заявление Министерстве иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда"

Детали: Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве накануне, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа.

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Бурную реакцию РФ вызвали заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который недавно возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину.

"Франция отмечает, что дипломатические каналы в очередной раз были использованы для манипулирования информацией и запугивания", – говорится в заявлении французского МИД.

Как отметили в ведомстве, российский МИД "в очередной раз прибегает к перекладыванию ответственности", пытаясь обвинить западные страны в угрозах в адрес России, тогда как сама РФ развязала захватническую войну против Украины и продолжает осуществлять агрессивные действия с целью дестабилизации европейских стран, в частности, с помощью кибератак и гибридных действий.

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"Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии", – подчеркнули в МИД Франции.

Напомним, во время визита в Киев глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.

Это заявление британского министра вызвало истерику российского МИДа, представители которого разродилось угрозами в сторону Лондона.

Темы: ФранцияРосcия
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