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Франция официально опровергла фейк о присутствии ее войск в Украине

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 6 мая 2024, 18:55
Франция официально опровергла фейк о присутствии ее войск в Украине
Фото: Getty Images

Франция официально опровергла распространенную накануне информацию о развертывании в украинском городе Славянск первых 100 военных Иностранного легиона.

Источник: сообщение МИД Франции в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Накануне портал Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена писал об отправке около сотни солдат Иностранного легиона, которых якобы разместили в Славянске для поддержки 54 бригады ВСУ.

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Эту информацию распространили некоторые украинские СМИ.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают, доказательство. Нет, Франция не вводила войска в Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

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Недавно он подтвердил, что не изменил своего мнения и считает такой подход правильным.

Темы: Франциявойна
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