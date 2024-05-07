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США, Великобритания и Австрия ввели санкции против лидера российской хакерской группы LockBit

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 18:33
США, Великобритания и Австрия ввели санкции против лидера российской хакерской группы LockBit
Иллюстративное фото: Getty Images

7 мая Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, который возглавляет хакерскую группу LockBit, которая причастна к разработке и распространению одноименного вируса-вымогателя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство финансов США

Детали: Хорошева признали причастным к распространению вируса LockBit, с помощью которого злоумышленники забрали у жертв десятки миллионов долларов.

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ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ США

Минюст США параллельно объявил гражданину России 26 пунктов обвинения в разработке и управлении злонамеренной киберсхемой, а Государственный департамент объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Хорошева.

Этому решению предшествовали другие действия правительства США против российских киберпреступников, причастных к программам-вымогателям, включая разрушение инфраструктуры LockBit и санкции против аффилированных с ним групп.

Напомним: В феврале Минюст США объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы. Обоим приписывают участие во многих атаках против десятков пользователей в США, Азии и на Ближнем Востоке в течение 2020-2021 годов.

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Госдеп США объявил награду в размере 10 млн долларов США за информацию, которая поможет установить или найти их.

LockBit называют одной из самых активных групп такого типа в мире, которая нанесла ущерб более 2000 пострадавшим в США и других странах и вымогательски получила более 120 млн долларов.

Темы: СШАхакерыРосcия
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