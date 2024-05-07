США, Британія та Австрія ввели санкції проти лідера російської хакерської групи LockBit

7 травня Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили санкції проти росіянина Дмитрія Хорошева, котрий очолює хакерську групу LockBit, яка причетна до розробки та розповсюдження однойменного вірусу-здирника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство фінансів США

Деталі: Хорошева визнали причетним до поширення вірусу LockBit, за допомогою якого зловмисники забрали у жертв десятки мільйонів доларів.

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ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ США

Мін'юст США паралельно оголосив громадянину Росії 26 пунктів обвинувачення в розробці й керуванні зловмисною кіберсхемою, а Державний департамент оголосив винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе затримати Хорошева.

Цьому рішенню передували інші дії уряду США проти російських кіберзлочинців, причетних до програм-вимагачів, включно з руйнуванням інфраструктури LockBit і санкціями проти афілійованих з ним груп.

Нагадаємо: У лютому Мін’юст США оголосив звинувачення росіянам Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву, відомому також як Bassterlord, як активним учасникам цієї хакерської групи. Обом приписують участь у багатьох атаках проти десятків користувачів у США, Азії та на Близькому Сході протягом 2020-2021 років.

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Держдеп США оголосив нагороду у розмірі 10 млн доларів США за інформацію, яка допоможе встановити або знайти їх.

LockBit називають однією з найбільш активних груп такого типу у світі, що завдала збитки понад 2000 постраждалим у США та інших країнах і здирницьки отримала понад 120 млн доларів.