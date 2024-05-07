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Bloomberg: Президент Литви закликав до покращення відносин з Китаєм

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 7 травня 2024, 18:54
Bloomberg: Президент Литви закликав до покращення відносин з Китаєм
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Getty Images

Видання Bloomberg пише, що президент Литви Гітанас Науседа закликав до поліпшення відносин з Китаєм після того, як три роки тому відкриття торгового представництва з Тайванем спровокувало розрив між країнами. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Литовський президент вказав, що хоча він вважає створення торгового представництва "в принципі позитивним", воно має використовувати слово "Тайбей", а не "Тайвань" відповідно до міжнародних стандартів, щоб розрядити напруженість у відносинах з Китаєм.

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"Це може послужити сигналом з боку Литви для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм", – зазначив Науседа.

Три роки тому Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, а Китай у відповідь тимчасово понизив дипломатичні відносини з Литвою і фактично обвалив торгівлю китайських і литовських компаній.

Нагадаємо: Цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав коаліцію країн боротися проти "економічного примусу", маючи на увазі Китай. А Науседа своєю чергою закликав Вільнюс знизити напруженість.

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"Усі кроки повинні включати діалог на основі взаємоповаги з усіма зацікавленими сторонами і узгоджуватися як з Тайванем, так і з Китаєм", – додав він.

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Теми: ЛитваКитай
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