Bloomberg: Президент Литви закликав до покращення відносин з Китаєм

Видання Bloomberg пише, що президент Литви Гітанас Науседа закликав до поліпшення відносин з Китаєм після того, як три роки тому відкриття торгового представництва з Тайванем спровокувало розрив між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Литовський президент вказав, що хоча він вважає створення торгового представництва "в принципі позитивним", воно має використовувати слово "Тайбей", а не "Тайвань" відповідно до міжнародних стандартів, щоб розрядити напруженість у відносинах з Китаєм.

Реклама:

"Це може послужити сигналом з боку Литви для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм", – зазначив Науседа.

Три роки тому Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, а Китай у відповідь тимчасово понизив дипломатичні відносини з Литвою і фактично обвалив торгівлю китайських і литовських компаній.

Нагадаємо: Цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав коаліцію країн боротися проти "економічного примусу", маючи на увазі Китай. А Науседа своєю чергою закликав Вільнюс знизити напруженість.

ВІДЕО ДНЯ

"Усі кроки повинні включати діалог на основі взаємоповаги з усіма зацікавленими сторонами і узгоджуватися як з Тайванем, так і з Китаєм", – додав він.

Читайте також: Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві