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Российские войска за минувшие сутки 40 раз ударили из авиации на фронте – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 7 мая 2024, 19:50
Российские войска за минувшие сутки 40 раз ударили из авиации на фронте – Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В общем, враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 7 мая

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления и 5 районам сосредоточения личного состава противника".

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Детали: На Купянском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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