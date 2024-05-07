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Російські війська за минулу добу 40 разів вдарили з авіації на фронті – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 7 травня 2024, 19:50
Російські війська за минулу добу 40 разів вдарили з авіації на фронті – Генштаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

За минулу добу на фронті відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 7 травня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника".

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Деталі: На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Теми: Генштаббойові діївійна
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