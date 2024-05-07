На войне в Украине погибли еще двое грузинских добровольцев
На фронте погибли еще двое бойцов Грузинского легиона, которые после начала полномасштабной войны России стали на защиту Украины.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов – Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе.
"Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, которые понесли большую потерю. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха!" – добавили там.
Многие грузинские добровольцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения. По неподтвержденной информации, которую приводит "Эхо Кавказа", их количество достигает 1500.
На стороне Украины грузинские бойцы воюют, в частности, в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала полномасштабного вторжения России известно о гибели более 60 грузинских бойцов.
Накануне стало известно, что на Авдеевском направлении погиб боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили.