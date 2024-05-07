От российских обстрелов в Донецкой области загорелся лес: пылало около 300 гектаров

Российские войска 7 мая обстреляли территорию Ямпольского лесничества в Донецкой области, из-за этого загорелись деревья.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки".

Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным прокуроров, огонь охватил около 300 гектаров хвойных деревьев, спасатели уже существенно уменьшили площадь пожара.