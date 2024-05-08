Конгрессвумен Спартц, которая не поддержала помощь Украине, выиграла республиканские праймериз

Уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц, выступавшая против передачи стране помощи в размере 61 млрд долларов, выиграла республиканские праймериз в Индиане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Спартц победила восемь конкурентов-республиканцев, чтобы обеспечить себе место в избирательном бюллетене этой осенью в округе, который является стабильно республиканским.

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Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала оказание помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере 61 млрд долларов.

Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.

Выборы в северном пригороде Индианаполиса были частично проверкой того, окупятся ли маневры Спартц. Ее позицию широко разделяли ее конкуренты, в том числе представитель штата Чак Гудрич, который занял 4,6 млн долларов на кампанию.

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Гудрич атаковал Спартц за ее прошлую поддержку Украины, заявляя, что она ставит "Украину на первое место".

Спартц в прошлом году планировала покинуть Конгресс, отказавшись от переизбрания в Палату представителей, и отказавшись от шанса побороться за место в Сенате, которое освобождает республиканец Майк Браун. Позже она изменила курс, решив баллотироваться еще на один срок в Палате представителей.

При рассмотрении помощи Украине Палата представителей США не поддержала ни одну из четырех поправок к проекту, в том числе и Виктории Спартц.