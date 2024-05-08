Воздушные силы рассказали о бойце, который сбил уже две ракеты РФ из ПЗРК "Игла"

Воин Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" российскую крылатую ракету в небе на юге Украины на рассвете 8 мая.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях

Прямая речь стрелка Алексея (фамилия не раскрывается -ред.): "Получили информацию об атаке врага и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже рассветало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно".

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Детали: При этом боец говорит, что в такие моменты главное – хладнокровие и уверенность в себе. Цель была уничтожена, вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.

Отмечается, что с начала большой войны для Алексея – это вторая крылатая ракета, сбитая из ПЗРК "Игла". В армию он вернулся после мобилизации. А раньше, в 2016-2020 годах, участвовал в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и отличий.

Напомним: В ночь на 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.