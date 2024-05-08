Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Воздушные силы рассказали о бойце, который сбил уже две ракеты РФ из ПЗРК "Игла"

Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 18:06
Воздушные силы рассказали о бойце, который сбил уже две ракеты РФ из ПЗРК Игла
фото ВК "Південь"

Воин Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" российскую крылатую ракету в небе на юге Украины на рассвете 8 мая.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в соцсетях

Прямая речь стрелка Алексея (фамилия не раскрывается -ред.): "Получили информацию об атаке врага и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже рассветало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно".

Реклама:

Детали: При этом боец говорит, что в такие моменты главное – хладнокровие и уверенность в себе. Цель была уничтожена, вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.

Отмечается, что с начала большой войны для Алексея – это вторая крылатая ракета, сбитая из ПЗРК "Игла". В армию он вернулся после мобилизации. А раньше, в 2016-2020 годах, участвовал в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и отличий.

Напомним: В ночь на 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала 55 ракетами и 21 "Шахедом", 59 целей уничтожила ПВО − Олещук
ПВО уничтожила 2 вражеские ракеты в Одесской области
ПВО сбила российскую ракету, летевшую на Днепр
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: