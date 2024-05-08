Зеленский ко Дню памяти и победы над нацизмом вручил ордена родным погибших Героев Украины

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины и наградил воинов отличиями "Крест боевых заслуг".

Источник: Офис президента

Детали: В контексте ночного массированного удара РФ, которая в ночь на 8 мая выпустила по гражданским объектам Украины почти 60 ракет и более 20 "Шахедов", Зеленский отметил, что российский нацизм не сможет преодолеть решимости, храбрости и принципиальности тех, кто противостоит злу, останавливает разрушения и спасает людей от уничтожения.

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Память погибших защитников и защитниц Украины почтили минутой молчания.

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Президент вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда".

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Звание Героя Украины посмертно удостоены:

Солдат Василий Гукало. Участвовал в зачистке села Благодатного, восстановлении позиций в Серебрянском лесничестве и обороне Кременной, отражал атаки врага в Бахмуте. Уничтожил 16 российских оккупантов и организовал эвакуацию раненых через реку Бахмутку под артиллерийским обстрелом. Василий Гукало погиб в прошлом году 21 апреля, когда выполнял боевую задачу по организации новых подходов.

Солдат Тарас Довгун. В январе прошлого года в течение нескольких дней вел непрерывный бой с российскими оккупантами. Лично уничтожил более 15 захватчиков. Несмотря на осколочные ранения ног оказал помощь себе и побратиму и продолжал бой. Во время эвакуации военных в безопасное место враг осуществил массированный минометный обстрел. Тарас Довгун получил несовместимые с жизнью ранения.

Лейтенант Андрей Жованик. Прошел с боями более тысячи километров. Участвовал в освобождении Киевщины, Черниговщины, Харьковщины и Донетчины. Руководил спецоперацией по освобождению Чернобыля. Его подразделение уничтожило более 30 единиц техники. 2 августа 2022 года в окрестностях Соледара в составе группы операторов БпЛА он наткнулся на вражескую ДРГ. Во время боя один из бойцов получил ранения. Андрей Жованик пытался занести его в укрытие и сам получил несовместимое с жизнью ранение.

Младший сержант Андрей Коцик. В составе штурмовой группы уничтожил четыре вражеских БМП и 20 пехотинцев. Спас жизнь пяти раненым побратимам. Сам получил огнестрельное ранение, но несмотря на это уничтожил четырех российских оккупантов и не допустил прорыва украинских позиций. Андрей Коцик погиб в прошлом году 4 февраля во время плотного вражеского артиллерийского обстрела позиции, которую захватила его группа.

Старший лейтенант Владимир Лободюк. Руководил минометным взводом во время обороны Орехова в Запорожье и наступления на Херсонском направлении. Благодаря огню минометной батареи удалось прорвать передний край обороны российских оккупантов в ряде населенных пунктов на Херсонщине. В бою со штурмовой группой врага 16 декабря 2022 года лично уничтожил трех российских оккупантов, но получил смертельное огнестрельное ранение.

Капитан Владислав Лонский. Подразделение под его командованием сорвало форсирование российскими оккупантами реки Северский Донец, уничтожило три танка, два БМП, форсировало реку Оскол и закрепилось на левом берегу. Владислав Лонский погиб 19 сентября 2022 года во время мощного танкового обстрела позиций.

Солдат Артур Пашкуляк. Участвовал в обороне Киева и Бахмута. Благодаря его действиям удалось уничтожить почти три боевые группы "вагнеровцев" и сорвать попытку прорыва около роты боевиков. Во время боя лично из РПГ поразил БТР-82 с пехотой и личным составом. Артур Пашкуляк погиб в прошлом году 2 апреля, отражая непрерывные штурмы российских оккупантов.

Лейтенант Тарас Чайка. В ноябре 2022 года во время выполнения боевого задания за рулем автомобиля попал под плотный минометный обстрел и получил осколочное ранение. Несмотря на это Тарас Чайка смог вывести транспорт с экипажем из района активного огневого боя и благодаря этому спас жизнь раненым, однако сам погиб.

Солдат Юрий Шевченко. Под плотным огнем ствольной артиллерии и минометов организовал эвакуацию двух тяжелораненых воинов. После этого вместе с другими бойцами отразил четыре атаки со стороны более 40 российских захватчиков. После гибели всех защитников остался на позиции один и отразил еще одну атаку, уничтожив семерых оккупантов. Юрий Шевченко позволил подойти резервам батальона, но сам погиб в этом бою.

Также восемь украинских защитников получили награды "Крест боевых заслуг".