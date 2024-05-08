Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне атаковали семь направлений фронта, за сутки более 120 боевых столкновений - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 8 мая 2024, 20:09
Россияне атаковали семь направлений фронта, за сутки более 120 боевых столкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики атаковали семь направлений фронта, только на Авдеевском направлении защитники отбили 35 атак врага, всего на фронте состоялось 121 боевое столкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Реклама:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.  Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода и Мостки Черниговской области; Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запселье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружба, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка и Московское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Также в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Вооруженные силы
За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Защитники за сутки обезвредили почти тысячу оккупантов и 13 танков
Главные изменения в проведении ВЛК и определении пригодности военных
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: