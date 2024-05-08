За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений с врагом – Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты совершили более 80 атак на всей линии фронта, защитники попали во вражеский пункт управления, склад ГСМ и 5 районов сосредоточения личного состава противника.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

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В общем, враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам...

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 складу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника".

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Детали: Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки оккупационным авиаударам подверглись населенные пункты Двуречанское, Синьковка Харьковской области; Новый, Дружба, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Водяное, Урожайное, Константиновка, Парасковиевка Донецкой области; Камышеваха Запорожской области; Красный Маяк, Ивановка, Днепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Силами обороны было недопущено проникновение ДРГ противника в районе н.п. Пальна Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах н.п. Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах н.п. Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах н.п. Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 27 атак в районах н.п. Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах н.п. Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, оккупанты совершили 3 безуспешные атаки.