Защитники за сутки обезвредили почти тысячу оккупантов и 13 танков
Среда, 8 мая 2024, 08:10
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили почти тысячу оккупантов, сожгли 30 артсистем, 13 танков и 19 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 477 430 (+970) человек,
- танков - 7 418 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14 246 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 12 317 (+30) ед,
- РСЗО - 1 057 (+0) ед,
- средств ПВО - 792 (+0) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 728 (+11) ед,
- крылатых ракет - 2 151 (+2) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 549 (+40) ед,
- специальной техники - 2 019 (+2) ед.
Данные уточняются.