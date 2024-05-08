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Защитники за сутки обезвредили почти тысячу оккупантов и 13 танков

Алена МазуренкоСреда, 8 мая 2024, 08:10
Защитники за сутки обезвредили почти тысячу оккупантов и 13 танков
фото: Генштаб в Facebook

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили почти тысячу оккупантов, сожгли 30 артсистем, 13 танков и 19 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 477 430 (+970) человек,
  • танков - 7 418 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14 246 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 12 317 (+30) ед,
  • РСЗО - 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО - 792 (+0) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 728 (+11) ед,
  • крылатых ракет - 2 151 (+2) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 549 (+40) ед,
  • специальной техники - 2 019 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштабРосcияВооруженные силы
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