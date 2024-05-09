Воздушные силы предупреждали о вражеских "Шахедах" из Черного моря
Четверг, 9 мая 2024, 02:52
Ночью 9 мая Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Движение БпЛА типа „Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!"
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1:05: "БпЛА продолжают движение в направлении Белгород-Днестровского района".
1:23: "Черноморск/Одесса – находитесь в укрытиях".
2:11: "Группа "Шахедов" через Херсонщину в направлении Николаевщины".
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Обновлено: В 2:52 ВС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.