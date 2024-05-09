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Воздушные силы предупреждали о вражеских "Шахедах" из Черного моря

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 02:52
Воздушные силы предупреждали о вражеских Шахедах из Черного моря
дрон, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 9 мая Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Движение БпЛА типа „Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!"

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1:05: "БпЛА продолжают движение в направлении Белгород-Днестровского района".

1:23: "Черноморск/Одесса – находитесь в укрытиях".

2:11: "Группа "Шахедов" через Херсонщину в направлении Николаевщины".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 2:52 ВС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

Темы: Черное мореШахед
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