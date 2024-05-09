Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Одесской области работала ПВО – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 01:10
В Одесской области работала ПВО – СМИ
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото из Telegram Сергея Наева

Ночью 9 мая СМИ сообщили, что в Одесской области ПВО работала по вражеским "Шахедам".

Источник: Думская

Дословно в 1:02: "В области уже работает ПВО".

Реклама:

Детали: Впоследствии Думская сообщила, что "громко в Черноморске". А также о новых взрывах в области и работе ПВО.

Обновлено: В 2:16 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Темы: Одесская областьПВОШахедЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоНа Луганщине возле границы с РФ защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов

фото, видеоЗаложили взрывчатку в гипермаркетах и возле кафе: подробности сорванных терактов в Киеве

ВАКС заочно арестовал Гладковского-старшего

фото, видео Из Тисы вытащили тело утопленника: это уже 29 погибший

Из-за недостатка суточных мощностей планируют отключать от электричества промышленность

СМИ: Зеленский поедет в Испанию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Все новости...
Одесская область
Ночью защитники уничтожили в Одесской области 17 вражеских "Шахедов" из 20 запущенных
В Одесской области подорвали морскую мину
ПВО уничтожила 2 вражеские ракеты в Одесской области
Последние новости
16:24
Генштаб рассказал о ситуации на Харьковщине: наступление россиян продолжается
16:23
Крики фанатов и сюрприз от родителей: как alyona alyona после Евровидения-2024 встретили в Киеве
16:06
Эпопея продолжительностью 22 часа: "Полисся" минимально переиграло "Кривбасс" в 28 туре УПЛ
16:00
"Новая почта" открыла первые отделения в Великобритании
15:57
Технологии дополненной реальности могут помочь лечить депрессию - исследование
15:29
БоксУсик: Белью назвал меня хищником, но я просто белый кролик
15:26
Украина готовит соглашение по безопасности с Люксембургом - Зеленский
15:15
фотоСофия Андрухович получит премию имени Германа Гессе
15:05
В Чернобыле на мини взорвался краснокнижный дикий конь Пржевальского
15:05
Доходы РФ от нефти и газа выросли на 82% относительно прошлого года
Все новости...
Реклама:
Реклама: