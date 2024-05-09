В Одесской области работала ПВО – СМИ

Ночью 9 мая СМИ сообщили, что в Одесской области ПВО работала по вражеским "Шахедам".

Источник: Думская

Дословно в 1:02: "В области уже работает ПВО".

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Детали: Впоследствии Думская сообщила, что "громко в Черноморске". А также о новых взрывах в области и работе ПВО.

Обновлено: В 2:16 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.