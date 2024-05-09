В Одесской области работала ПВО – СМИ
Четверг, 9 мая 2024, 01:10
Ночью 9 мая СМИ сообщили, что в Одесской области ПВО работала по вражеским "Шахедам".
Источник: Думская
Дословно в 1:02: "В области уже работает ПВО".
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Детали: Впоследствии Думская сообщила, что "громко в Черноморске". А также о новых взрывах в области и работе ПВО.
Обновлено: В 2:16 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.