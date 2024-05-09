Украина начнет переговоры о соглашении по безопасности с Ирландией

Украина и Ирландия договорились начать подготовку двустороннего соглашения по безопасности в продолжение декларации стран G7 о "гарантиях безопасности" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, пишет "Европейская правда"

Детали: "Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - отметил Владимир Зеленский.

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Он также рассказал, что Харрис подтвердил личное участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

"Благодарен за гуманитарную и логистическую помощь со стороны Ирландии. Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования", – добавил Зеленский.

Украина уже подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.

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Недавно в Офисе президента заявили, что надеются до конца мая финализировать текст соглашения с США.